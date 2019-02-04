﻿ Троллейбус сбил женщину на пешеходном переходе, Mixnews.lv

Происшествия |

Сегодня утром, примерно в 8:00, в Риге троллейбус 14 маршрута сбил женщину на пешеходном переходе, сообщает Skaties.lv. ДТП произошло на перекрестке улиц Бикерниеку и Лаймдотас.

По словам очевидца, женщина получила различные травмы и была госпитализирована.

Добавим, синоптики предупреждали о сильном снегопаде, в основном в Земгале и Видземе.

Снегопад начался ночью и закончится к вечеру. Местами выпадет 10-15 см снега, в восточной части страны возможен и дождь. Во время снегопада уменьшится видимость, ухудшатся дорожные условия.

Температура воздуха утром и днем в понедельник понизится до 0..-3 градусов, в Латгале сохранится оттепель до +2 градусов. Ветер повернет с севера.

Новейшие прогнозы свидетельствуют также о том, что следующая неделя в Латвии будет теплее, чем прогнозировалось ранее - температура будет часто подниматься выше нуля, особенно в Курземе.

Фото: Skaties.lv