﻿ Полиция,возможно, задержала экс-главу KNAB Вилнитиса, Mixnews.lv

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Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции, возможно, задержали бывшего начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Нормунда Вилнитиса, сообщает LETA со ссылкой на свои источники.

Представитель бюро Илзе Юревица комментировать эту информацию не стала, заявив, что Госполиция постоянно расследует множество дел и задерживает людей, поэтому не собирается комментировать информацию о конкретных лицах.

"Госполиция информирует общество, как только это становится возможным и не вредит ходу расследования", - добавила она.

Дозвониться до Вилнитиса невозможно, его телефон отключен.

Вилнитис стал начальником KNAB в 2009 году и был освобожден Сеймом от этой должности в 2011 году. Тогда специальная комиссия под руководством генерального прокурора Эрика Калнмейерса в течение трех месяцев оценивала соответствие Вилнитиса занимаемой должности и пришла к выводу, что должности он не соответствует, так как допустил ряд нарушений.

Согласно данным Firmas.lv, в настоящее время Вилнитису принадлежат компании Information agency и NV & Co. Information agency имеет лицензию детективного агентства, а сам Вилнитис является сертифицированным детективом.