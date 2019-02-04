﻿ Эстонский президент не смог приземлиться в Риге, Mixnews.lv

Эстонский президент не смог приземлиться в Риге (3)
Происшествия | 4 февраля 2019 года, 15:42
Самолет, в котором летел премьер-министр Эстонии Юри Ратас, не смог приземлиться в Риге из-за плохой погоды. Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
Отмечается, что Ратас вместе с делегацией летел на самолете департамента полиции и погранохраны на неофициальную встречу глав правительств стран Балтии. Из-за плохой погоды ему пришлось вернуться обратно в Таллин.
Между тем аэропорт "Рига" сообщает, что в понедельник после обеда задержек с рейсами быть не должно.
Источник: Gazeta
Копируют, сами не знают что.