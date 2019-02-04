﻿ Эстонский президент не смог приземлиться в Риге, Mixnews.lv

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Самолет, в котором летел премьер-министр Эстонии Юри Ратас, не смог приземлиться в Риге из-за плохой погоды. Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Отмечается, что Ратас вместе с делегацией летел на самолете департамента полиции и погранохраны на неофициальную встречу глав правительств стран Балтии. Из-за плохой погоды ему пришлось вернуться обратно в Таллин.

Между тем аэропорт "Рига" сообщает, что в понедельник после обеда задержек с рейсами быть не должно.

Источник: Gazeta