﻿ Эстонский президент не смог приземлиться в Риге, Mixnews.lv

Эстонский президент не смог приземлиться в Риге (3)

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Происшествия | 4 февраля 2019 года, 15:42

Самолет, в котором летел премьер-министр Эстонии Юри Ратас, не смог приземлиться в Риге из-за плохой погоды. Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Отмечается, что Ратас вместе с делегацией летел на самолете департамента полиции и погранохраны на неофициальную встречу глав правительств стран Балтии. Из-за плохой погоды ему пришлось вернуться обратно в Таллин.

Между тем аэропорт "Рига" сообщает, что в понедельник после обеда задержек с рейсами быть не должно.

Источник: Gazeta

Комментарии 3
Местный.1 час назад
Распустить всю эту миксовую безграмотную шушеру.
Копируют, сами не знают что.
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Эстонский президент не смог приземлиться в Риге2 часа назад
WTF?
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ЭД6 минут назад
карлсон епт!
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