﻿ В Латвии от гриппа умерли уже 25 человек, Mixnews.lv

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На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии продолжала расти, от болезни за неделю умерли еще восемь человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ).

В целом с начала сезона от гриппа и его осложнений умерло 25 человек. Средний возраст умерших составлял 66 лет, но среди них был и мужчина из возрастной группы 30-39 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями и не были привиты от гриппа.

В предыдущем сезоне от гриппа умер 91 человек, два года назад - 75.

На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии составила 362,1 случая на 100 тыс. населения по сравнению с 298,4 случая на 100 тыс. неделей ранее.

В семи городах из десяти, включенных в мониторинг гриппа, заболеваемость превысила эпидемический порог, а самой высокой она была в Вентпилсе.

Больше всего гриппом болели дети в возрасте до 14 лет - 884,3 случая на 100 тыс. населения.

На прошлой неделе с гриппом в больницу попали 186 пациентов, с пневмонией после гриппа - 80. Эпидемия гриппа была объявлена в Латвии 15 января.