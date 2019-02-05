﻿ Сильно пьяный водитель не справился с управлением BMW 530, Mixnews.lv

Сильно пьяный водитель не справился с управлением BMW 530 (1)
Происшествия | 5 февраля 2019 года, 19:00
В понедельник в Елгавской волости произошла авария по вине водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения в более чем 3 промилле алкоголя, информировала представитель Земгальского управления Госполиции Иева Сетниеце.
ДТП произошло около 20 часов в Глудской волости, когда мужчина, 1970 года рождения не справился с управлением автомашины BMW 530 и съехал с дороги. Снимки, зафиксированные очевидцами, свидетельствуют, что машина улетела в кювет.
После случившегося стало ясно, что водитель сильно пьян — в его выдохе было зафиксировано более трех проммиле.
Пьяный да ещё и на bmw )))))))))
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