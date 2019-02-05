﻿ Сильно пьяный водитель не справился с управлением BMW 530, Mixnews.lv

Происшествия |

В понедельник в Елгавской волости произошла авария по вине водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения в более чем 3 промилле алкоголя, информировала представитель Земгальского управления Госполиции Иева Сетниеце.

ДТП произошло около 20 часов в Глудской волости, когда мужчина, 1970 года рождения не справился с управлением автомашины BMW 530 и съехал с дороги. Снимки, зафиксированные очевидцами, свидетельствуют, что машина улетела в кювет.

После случившегося стало ясно, что водитель сильно пьян — в его выдохе было зафиксировано более трех проммиле.