﻿ В Пурвциемсе на пешеходном переходе сбит подросток: нужна помощь очевидцев, Mixnews.lv

Происшествия |

В рижском микрорайоне Пурвциемс, на пешеходном переходе напротив торгового центра "Минск", на улице Дзелзавас, вечером 4 февраля красный микроавтобус WV сбил подростка 15 лет. Очевидцев просят отозваться и засвидетельствовать свои показания. Об этом в соцсети Facebook пишет женщина по имени Елена Бона Кундих.

"SOS! Сбили ребенка! Прошу вашей помощи и максисмального перепоста!!! Вчера, в понедельник 04.февраля в 18.45-19.00 на перекрестке на переходе около т.ц. Минск на ул. Дзелзавас красный бусик WV сбил подростка 15 лет. Если вы или ваши близкие, знакомые видели аварию, свяжитесь со мной, пожалуйста, здесь или по тел. 20302003. Знаю в это время людей там много и машин много!!! Очень надеюсь, что среди нас много не безразличных людей!!", - написала женщина (орфография и пунктуация сохранены — прим. Mixnews).

Судя по комментариям, ребенок сбитый на пешеходном переходе, он выжил, виновный с места ДТП не скрывался, но нужны показания свидетелей.