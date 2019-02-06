﻿ В Пурвциемсе на пешеходном переходе сбит подросток: нужна помощь очевидцев, Mixnews.lv

В Пурвциемсе на пешеходном переходе сбит подросток: нужна помощь очевидцев (1)

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Происшествия | 6 февраля 2019 года, 08:36

В рижском микрорайоне Пурвциемс, на пешеходном переходе напротив торгового центра "Минск", на улице Дзелзавас, вечером 4 февраля красный микроавтобус WV сбил подростка 15 лет. Очевидцев просят отозваться и засвидетельствовать свои показания. Об этом в соцсети Facebook пишет женщина по имени Елена Бона Кундих.

"SOS! Сбили ребенка! Прошу вашей помощи и максисмального перепоста!!! Вчера, в понедельник 04.февраля в 18.45-19.00 на перекрестке на переходе около т.ц. Минск на ул. Дзелзавас красный бусик WV сбил подростка 15 лет. Если вы или ваши близкие, знакомые видели аварию, свяжитесь со мной, пожалуйста, здесь или по тел. 20302003. Знаю в это время людей там много и машин много!!! Очень надеюсь, что среди нас много не безразличных людей!!", - написала женщина (орфография и пунктуация сохранены — прим. Mixnews).

Судя по комментариям, ребенок сбитый на пешеходном переходе, он выжил, виновный с места ДТП не скрывался, но нужны показания свидетелей.

Комментарии 1
Печально2 часа назад
Н-да, хотелось бы напомнить родителям, что ни в коем случае детям не надо стремглав бежать по переходу или на зеленый свет светофора, надо идти нормальным шагом, показывая водителям свое присутствие на "зебре", тем более в сумерках и в ненастную погоду, ведь сами наверняка водят автомашину.
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