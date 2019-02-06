﻿ Полицейские поймали двух пьяных водителей за неполные два часа, Mixnews.lv

Происшествия |

В Риге в течение неполных двух часов полицейским во время патруля на нетрафарированном автомобиле удалось задержать двух пьяных водителей, сообщила представитель Госполиции Лина Кальке.

Она указала, в среду, 6 февраля, утром, около 6 часов, стражи порядка заметили на Густава Земгала гатве автомобиль Renault, который проехал на красный сигнал светофора. Инспекторы немедленно отреагировали на это и призвали водителя остановить машину.

При проверке водителя было констатировано, что в его крови содержится 1,57 промилле алкоголя. Ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток, штраф в размере от 1200 до 1400 евро и лишение водительских прав на срок до четырех лет.

По словам Кальке, через неполных полтора часа сотрудники Отдела спецзаданий получили информацию о том, что некий пьяный посетитель игрового зала сел за руль своего автомобиля пьяным и отправился по направлению к улице Раунас.

Через некоторое время полицейские остановили Audi с эстонским регистрационным номером. У мужчины констатировано 1,46 промилле алкоголя в крови, кроме того у него не было водительских прав. За это правонарушение водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или кратковременного лишения свободы. Также ему могут грозить принудительные работы и штраф.

В целом за минувшие сутки полиция были задержаны восемь пьяных водителей.

Фото: скриншот из видео