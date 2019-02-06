﻿ В Вецмилгрависе шумная вечеринка закончилась кровавой дракой, Mixnews.lv

Происшествия |

В минувшие выходные сотрудники полиции отправились в рижский район Вецмилгравис, где шумная вечеринка закончилась кровавым конфликтом. Об этом сообщает передача Degpunktā.

Полицейские получили вызов от соседей, которых не устраивали шум и крики. На место событий стражи порядка приехали около 1.00. Как только сотрудники полиции зашли в квартиру, они заметили размазанную по стенам кровь, а один из участников застолья пытался зажать кровоточащую рану. В свою очередь его друг продолжал проявлять агрессию. По словам одного из мужчин, на пострадавшего напали с ножом.

Как отмечают журналисты, агрессора изолировали, а на место происшествия были вызваны медики Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Свидетели происшествия вместе с сотрудниками муниципальной полиции отправились в ближайший участок. Начат уголовный процесс о нанесении телесных повреждений.

Сообщается, что 58-летний подозреваемый предстанет перед судом в качестве обвиняемого. По словам стражей порядка, ранее никто из участников конфликта не попадал в поле зрения полиции.