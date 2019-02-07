﻿ Попытка суицида: пенсионер выпал с 7-го этажа, но остался жив, Mixnews.lv

Происшествия |

6 февраля в Риге, на ул. Русес при падении с седьмого этажа тяжелейшие травмы получил 71-летний пенсионер, сообщает программа Degpunktā.

Как пишет Jauns.lv, известно, что в последнее время мужчина страдал от тяжелой депрессии и хотел уйти из жизни. О том, что муж переживает сложный период, знала его жена и соседи. Но никто не мог предположить, что все эти разговоры закончатся трагедией: в минувшую среду, когда супруга вышла из квартиры, мужчина вышел на балкон и перешагнул через перила.

"Позвонила соседка, сказал, что произошел несчастный случай. Я прибежала: были уже полиция и скорая помощь. Жена плакала. Она вернулась домой, мужа нет, только окно открыто", — рассказала дворник.

Медики прибыли на место происшествия спустя 5 минут после получения вызова. К моменту их приезда получивший тяжелые травмы пенсионер еще находился в сознании. Мужчину доставили в больницу, где за его жизнь продолжают бороться врачи.

Фото: Flickr/Josh