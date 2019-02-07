﻿ Попытка суицида: пенсионер выпал с 7-го этажа, но остался жив, Mixnews.lv

Попытка суицида: пенсионер выпал с 7-го этажа, но остался жив (3)

фото

Происшествия | 7 февраля 2019 года, 09:17

6 февраля в Риге, на ул. Русес при падении с седьмого этажа тяжелейшие травмы получил 71-летний пенсионер, сообщает программа Degpunktā.

Как пишет Jauns.lv, известно, что в последнее время мужчина страдал от тяжелой депрессии и хотел уйти из жизни. О том, что муж переживает сложный период, знала его жена и соседи. Но никто не мог предположить, что все эти разговоры закончатся трагедией: в минувшую среду, когда супруга вышла из квартиры, мужчина вышел на балкон и перешагнул через перила.

"Позвонила соседка, сказал, что произошел несчастный случай. Я прибежала: были уже полиция и скорая помощь. Жена плакала. Она вернулась домой, мужа нет, только окно открыто", — рассказала дворник.

Медики прибыли на место происшествия спустя 5 минут после получения вызова. К моменту их приезда получивший тяжелые травмы пенсионер еще находился в сознании. Мужчину доставили в больницу, где за его жизнь продолжают бороться врачи.

Фото: Flickr/Josh

Комментарии 3
Адельфина49 минут назад
Пенсионерам тяжко живется в этой стране. Вечная нищета способна измотать до мозга костей любого. ПОЗОР ПРАВИТЕЛЬСТВУ.
Жаль, никого из н и х он с собой не прихватил.
Ответить
моцарт17 минут назад
Как сказал П. Столыпин: - " Бедность- худшее из рабств", у человека полная безнадёга, а в это время правящий класс жирует, пенсионерам добавят 5 евро себе 200-700 евро, вот интересно какая была пенсия у данного человека, ну не больше 160-300 евро, а может и меньше, и сравним жалование слуги народа - депутата, это 2500-3000 евро, а цены одни для всех и где справедливость???? Слуга выходит жирует и лучше живёт своего господина народа.
Ответить
---37 минут назад
...А я подумал " Латвиешу Патриотс выпрыгнул из окна на Яуна Тейки!!!
Hennesyy - Крутки перебрал и сиганул...
3
Ответить