﻿ Конфликт в Саркандаугаве: женщина зарезала мужа, Mixnews.lv

Происшествия |

На прошлой неделе сотрудники Службы неотложной медицинской помощи получили вызов на ул. Дунтес в Риге. Приехав на место происшествия, им пришлось вызывать полицию: 45-летний мужчина уже не подавал признаков жизни, пишет Skaties.lv.

Как отмечает Degpunktā, на теле убитого констатировали несколько ножевых ранений в область грудной клетки. Вместе с жертвой в квартире находилась и подозреваемая — его 42-летняя супруга, которая сама и вызвала скорую.

В разговоре с полицейскими она рассказала, что трагическим событиям предшествовала долгая семейная ссора. Не исключается, что женщина могла нанести смертельные телесные повреждения супругу, пытаясь обороняться. Предполагается, что подозреваемая схватилась за нож, когда супруг швырнул в нее кочергой. Следствие продолжается.

Фото: Skaties.lv