﻿ Конфликт в Саркандаугаве: женщина зарезала мужа, Mixnews.lv

Конфликт в Саркандаугаве: женщина зарезала мужа (2)

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Происшествия | 7 февраля 2019 года, 10:02

На прошлой неделе сотрудники Службы неотложной медицинской помощи получили вызов на ул. Дунтес в Риге. Приехав на место происшествия, им пришлось вызывать полицию: 45-летний мужчина уже не подавал признаков жизни, пишет Skaties.lv.

Как отмечает Degpunktā, на теле убитого констатировали несколько ножевых ранений в область грудной клетки. Вместе с жертвой в квартире находилась и подозреваемая — его 42-летняя супруга, которая сама и вызвала скорую.

В разговоре с полицейскими она рассказала, что трагическим событиям предшествовала долгая семейная ссора. Не исключается, что женщина могла нанести смертельные телесные повреждения супругу, пытаясь обороняться. Предполагается, что подозреваемая схватилась за нож, когда супруг швырнул в нее кочергой. Следствие продолжается.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 2
...6 минут назад
Причем в область ноги.
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Адельфина10 минут назад
Ничего себе оборона - н е с к о л ь к о ножевых ранений в область грудной клетки. Это ж какая силища у бабы? - пробить ножом рёбра. Или какая ярость?
Прости Господи, но для обороны хватило бы и одного.
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