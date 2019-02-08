﻿ В Риге пропал без вести 62-летний Геннадий Баранов: дочь просит помощи, Mixnews.lv

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В Риге пропал без вести 62-летний Геннадий Баранов. Мужчина имеет проблемы со здоровьем, вышел из дома в легкой одежде, об этом в соцсети Facebook сообщила дочь пропавшего Виктория Кузнецова, попросившая помощи у жителей.

Девушка просит в случае, какой-нибудь полезной информации обращаться в полицию, общество Bezvests или ей лично по телефону 26733426.

"Друзья! Пожалуйста, поделитесь! Пропал мой папа, Геннадий Баранов (1956 года рождения). Последний раз был замечен на улице Прушу 07.02 примерно в 11:00 часов утра. Возможно, вы подумаете, что рано поднимать панику, но мой папа болен и ему просто элементарно могло стать плохо, а сейчас зима и ночи очень холодные. Папа одет совсем легко, в тонкую черную куртку, темно серые штаны в мелкую клетку, черные ботинки и темно синюю кепку (шапку) с козырьком", - написала дочь.

Виктория благодарит за поддержку и сообщает, что поиски отца ведутся как собственными силами, так и правоохранительными органами и волонтерами.

"Спасибо вам большое за все слова поддержки, за каждую предложенную помощь. На данный момент написано заявление в полицию, заполнена анкета на bezvēsts, полицейские участки и больницы тоже мониторим постоянно, только сейчас вернулись домой после поисков - безуспешно. Большое спасибо всем кто помогает и простите, что отвечаю не всем, пришло очень много информации разного рода, все читаю, собираю по крупицам этот самый страшный в моей жизни пазл. Папочка, найдись!", - пишет жензина.