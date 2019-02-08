﻿ Дорожная хроника: столкнулись две фуры, одна из них улетела в кювет, Mixnews.lv

Дорожная хроника: столкнулись две фуры, одна из них улетела в кювет (1)
Происшествия | 8 февраля 2019 года, 14:02
Обстановка на дорогах Латвии остается сложной, несмотря на то, что на уборку выведено более 56 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Сообщество Facebook DTP_Latvia публикует фото и видео ДТП, произошедших как в Риге, так и в районах Латвии.
На дороге Бауска-Литовская граница съехала в кювет фура.
В Риге, на улице Крстпилс съехал на обочину легковой автомобиль.
Ответственные службы призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными, так как снег и гололед местами затрудняют движение транспорта по главным и региональным дорогам по всей Латвии.
Страховка все покроет.
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