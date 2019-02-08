﻿ Дорожная хроника: столкнулись две фуры, одна из них улетела в кювет, Mixnews.lv

Происшествия |

Обстановка на дорогах Латвии остается сложной, несмотря на то, что на уборку выведено более 56 единиц зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Сообщество Facebook DTP_Latvia публикует фото и видео ДТП, произошедших как в Риге, так и в районах Латвии.

На дороге Бауска-Литовская граница съехала в кювет фура.

В Риге, на улице Крстпилс съехал на обочину легковой автомобиль.

Ответственные службы призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными, так как снег и гололед местами затрудняют движение транспорта по главным и региональным дорогам по всей Латвии.