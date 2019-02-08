﻿ "Страшно выходить из дома!": подъезд на Тейке облюбовали наркоманы, Mixnews.lv

Происшествия |

Жильцы многоквартирного дома на улице Ропажу в рижском районе Тейка жалуются на то, что их подъезд стал местом сбора наркоманов. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

Использованные шприцы, кровь и спящие на полу люди – именно так выглядит этот подъезд, отмечают журналисты.

"Недавно на первом этаже валялись шприцы, была кровь, через все это попросту опасно ходить, к тому же страшно. Правовыми способами мы со всем этим бороться не можем. Может быть, публикация заставит полицию и другие инстанции зашевелится", - говорят жильцы дома.

Они подозревают, что у кого-то из наркоманов в этом доме могут быть друзья. Напротив дома находится алкогольный магазин.

В день съемок сюжета TV3 на двери подъезда меняли код. Кодовый замок за несколько дней до этого был сломан неизвестными. Жильцы дома уже больше года пытаются добиться замены механизмов на двери, но безрезультатно.

При этом, как отмечает телепрограмма, в компании Rīgas namu pārvaldnieks есть свое мнение на этот счет.

"В прошлом году поступило заявление, но не были собраны подписи. Был дан четкий и ясный ответ, в котором сказано, что согласно правилам, нужно собрать подписи. Об этом годами говорилось. И они прекрасно знают порядок", - заявил представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

Таким образом, отмечает TV3, чтобы сменить двери и систему замка – необходимо согласие жильцов из всех квартир, а не только одного этажа. В данном случае с просьбой обратились только девять человек.

Как бы там ни было, представители коммунальных служб все же пообещали в ближайшее время заменить замок на двери. 7 февраля там действительно появился новый замок — обычный, с ключами. Каждому жильцу выдали по ключу. Но если такой ключ забыть или потерять – в подъезд никак не попасть, пока не поможет кто-то из соседей, отмечает Bez Tabu.

Жильцы дома надеются, что это их спасет от непрошеных гостей. В полиции, между тем, напомнили, что в случае незванных гостей в подъезде необходимо сообщить правоохранительным органам.