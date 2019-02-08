﻿ На железнодорожном мосту в Риге погиб мужчина, Mixnews.lv

Происшествия |

В пятницу, 8 февраля, на Рижском железнодорожном мосту погиб мужчина, пишет портал Diena.lv.

Полиция получила информацию о ЧП в 7.55. Мужчину задел проезжавший через мост поезд, после чего пострадавший ударился о перила. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Медики Службы неотложной медицинской помощи прибыли на место ЧП в 8.13, после чего констатировали смерть мужчины.

Полиция просит отозваться свидетелей происшествия.

Фото: Flickr/Renārs Buks- Vaivads