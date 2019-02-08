﻿ На железнодорожном мосту в Риге погиб мужчина, Mixnews.lv

На железнодорожном мосту в Риге погиб мужчина (2)
Происшествия | 8 февраля 2019 года, 19:07
В пятницу, 8 февраля, на Рижском железнодорожном мосту погиб мужчина, пишет портал Diena.lv.
Полиция получила информацию о ЧП в 7.55. Мужчину задел проезжавший через мост поезд, после чего пострадавший ударился о перила. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
Медики Службы неотложной медицинской помощи прибыли на место ЧП в 8.13, после чего констатировали смерть мужчины.
Полиция просит отозваться свидетелей происшествия.
Фото: Flickr/Renārs Buks- Vaivads
Насколько я понимаю,ЖД мост-охраняемый объект. На Милгравском жд мосту всегда охранник и мост огорожен забором.
3
Ответить
в 8-30 проезжая каменный мост видел там людей в желтых жилетах не характерных для работающих в лдз. сразу подумал что нехорошее случилось
Ответить