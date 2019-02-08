﻿ Без страховки и техосмотра: полиции пришлось гнаться за водителем с оружием, Mixnews.lv

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В минувший четверг, во время патрулирования шоссе А2 (Рига — Сигулда — граница Эстонии) сотрудники Алуксненского участка полиции заметили на 177-м км дороги автомобиль Jeep Grand Cherokee, водитель которого неоднократно нарушил правила, пишет Jauns.lv.

Во время проверки информации о машине было установлено, что она снята с учета, на нее не было страховки OCTA, а также не пройден техосмотр. Сотрудники полиции, следовавшие за внедорожником, приказали водителю остановиться, но тот увеличил скорость, а затем попытался блокировать движение служебного авто, не давая ему обогнать себя. В итоге, сотрудники полиции применили оружие.

Остановить водителя удалось лишь в населенном пункте Маринькалнс. Было установлено, что 37-летний мужчина сел за руль, не имея водительских прав, которых его лишили по решению суда. Также он находился в розыске.

В машине находился пассажир 1988 г.р., в организме которого констатировали 4,64 промилле алкоголя. При проверке у него нашли зарегистрированное газовое оружие. Кроме того в салоне авто нашли еще один предмет, напоминающий огнестрельное оружие, который направили на экспертизу. Следствие по делу продолжается.