﻿ Родители избивали и морили голодом своих детей: одному сломали ногу, Mixnews.lv

Происшествия |

В мае этого года в Даугавпилсском суде возобновится процесс по делу о жестоком отношении с детьми. Установлено, что шестеро малолетних детей подвергались как эмоциональному, так и физическому насилию со стороны своих родителей.

Как рассказала представитель Генпрокуратуры Кристина Сутугина, Наталья и Юрий Ковалевские избивали своих шестерых малолетних детей, а одному из них сломали ногу за то, что он выпил бутылочку молока.

В конце 2015 года, в один из дней женщина запретила детям брать еду и напитки, но один из малышей, проголодавшись, без разрешения взял и спрятал у себя бутылочку молока и кружку киселя. Когда мать узнала об этом, она в присутствии других детей накричала на ребенка, а затем избила металлическим костылем и нарочно сломала ему ногу.

Нанесенные телесные повреждения женщина попыталась скрыть.

Также в ходе следствия выяснилось, что и отец регулярно применял физическое насилие и избивал детей деревянной палкой. При этом мать детей не препятствовала его действиям.

Планируется, что рассмотрение дела продолжится 15 мая. Это будет закрытое судебное заседание, и рассматривать это дело будут на протяжении всего дня.

Данное дело попало в суд 17 февраля 2017 года, но было снято с рассмотрения в связи с проведением медицинской экспертизы одному из обвиняемых. Теперь же результаты экспертизы получены и рассмотрение дела может продолжиться.

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