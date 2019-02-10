﻿ Собака покусала ребенка: хозяйку приговорили к принудительным работам, Mixnews.lv

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Курземский районный суд в Вентспилсе применил к женщине, собака которой покусала ребенка, наказание в виде 60 часов принудительных работ. Об этом свидетельствует публично доступное решение суда.

Как сообщает агентство LETA, в апреле прошлого года женщина не позаботилась о том, чтобы собака не бегала на свободе там, где она может угрожать людям. В результате находящейся на привязи собаке удалось сорваться с цепи - животное выбежало со двора через открытую калитку и напало на проходящего мимо мальчика 2007 года рождения.

Сначала собака укусила ребенка в руку, потом животное повалило его на землю и мальчик упал в канаву. В канаве собака продолжила нападение, не менее двух раз укусив ребенка за ноги.

Нанесенные пострадавшему телесные повреждения оцениваются как легкие.

Суд приказал женщине выплатить мальчику 650 евро в качестве компенсации морального ущерба.

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