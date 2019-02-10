﻿ Ночью на улице Чака открытым пламенем горела крыша жилого дома, Mixnews.lv

Происшествия |

В ночь на воскресенье, 10 февраля, в Риге на улице Чака загорелась крыша жилого дома, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

ГПСС получила вызов на пожар повышенной опасности в двухэтажном многоквартирном доме в 2.45. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что открытым пламенем горят чердак и крыша дома. В 4.58 пожар повышенной опасности был ликвидирован.

В целом площадь пожара составила около 60 квадратных метров. Причины возгорания выясняет полиция.

В результате пожара никто не пострадал.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 19 пожаров.

Фото: pixabay.com