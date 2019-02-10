﻿ Трагическое ДТП: в Виеситском крае грузовик насмерть сбил пешехода, Mixnews.lv

Происшествия |

В субботу, 9 февраля, в Виеситском крае грузовой автомобиль Scania насмерть сбил пешехода, сообщили в Госполиции.

Авария произошла в 19.03 на 26-м километре шоссе Екабпилс-граница Литвы. Грузовик сбил пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть. В результате, пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.

В целом за минувшие сутки в стране зарегистрировано 74 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали пять человек.

Между тем за различные нарушения правил дорожного движения составлено 455 протоколов, в том числе 161 за превышение скорости и 13 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.