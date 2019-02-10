﻿ Под лед реки Саркандаугава провалился человек, Mixnews.lv

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В субботу, 9 февраля, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) в Риге помогли попасть на берег провалившемуся под лед реки Саркандаугава человеку, сообщила представитель ГПСС Инта Палкавниеце.

По ее словам, вызов был получен в 14.34. Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что трое провалившихся под лед выбрались на берег своими силами, однако еще одному человеку была необходима помощь. Пострадавший находился на расстоянии 30 метров от берега.

С помощью спасательной доски провалившегося под лед сотрудники ГПСС доставили на берег и передали медикам.

Палкавниеце подчеркнула, что сейчас погодные условия часто меняются и на льду находиться особенно опасно, поэтому ГПСС призывает не выходить на лед.

"Даже если кажется, что лед достаточно толстый, вы можете ошибаться", - заявила Палкавниеце и добавила, что в этом году уже пять человек утонули.

В целом за минувшие сутки ГПСС получила 47 вызовов, 19 из которых были связаны со спасательными работами.

Фото: pixabay.com