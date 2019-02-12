﻿ Ноль реакции: психолог проигнорировал рассказы школьницы о домогательствах, Mixnews.lv

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На этой неделе сотрудники Госполиции задержали мужчину, которого подозревают в использовании несовершеннолетней девочки в сексуальных целях. На заявления девочки об издевательствах над ней в школе никто не отреагировал, сообщил начальник Госполиции Инт Кюзис.

По его словам, пострадавшая могла подвергаться домогательствам и использованию в сексуальных целях в течение длительного периода времени. Задержанный был близким человеком для пострадавшей, однако Кюзис не уточнил, был ли этот человек членом ее семьи. Преступление было совершено в Рижском регионе.

Кюзис указал, что девочка рассказала о случившемся школьному психологу, однако на ее слова никто не отреагировал.

Несмотря на то, что в таких случаях дети могут преувеличивать, у специалиста есть все возможности проверить, является ли предоствленная информация правдой или ложью, отметил глава Госполиции.

Кроме того, сообщается, что в прошлом году в различных преступлениях пострадали 525 детей - это на семь человек меньше, чем годом ранее. В сфере нравственности и половой неприкосновенности пострадали 229 несовершеннолетних, что на 14% больше, чем годом ранее. От жестокости и насилия в прошлом году пострадали 92 ребенка, что на 4,5% меньше, чем в 2017 году. От имущественных преступлений в прошлом году пострадали 74 ребенка.

Кюзис отметил, что полиция все еще "тащит айсберг из-под воды", поскольку с каждым годом растет число детей, так как ежегодно растет число пострадавших в сфере доверия детей.

Чаще всего дети страдали от сексуального использования дома, что означает, что насильниками являются члены семьи или приближенные к ним лица. В то же время, насильники могут искать жертв и в интернете.