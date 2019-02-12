﻿ ВИДЕО: в приюте Mežavairogi трупы животных хранятся в мусорных баках, Mixnews.lv

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В социальной сети Facebook опубликовано видео, предположительно снятое на территории приюта для животных Mežavairogi (Кекавская волость), на котором видны контейнеры для отходов, из которых торчат лапы мертвых животных. Ролик на своей странице опубликовал пользователь Ivan Bezdomnij.

На контейнерах видна надпись "макулатура".

"Бизнес госпожи Дануте (глава приюта Mežavairogi Данута Приеде - Mixnews) простой и эффективный, как пила дружба, т.к. она имеет около 40 договоров с регионами, к ней в приют привозят большое количество бездомных животных, около тысячи, по некоторым данным, а на данный момент там всего около 90 собак. Куда делись остальные животные — видно на этом видео. Напомню, что за каждую собаку приют получает из бюджета от 50 до 80 евро из бюджета, то есть из карманов налогоплательщиков", - написал автор публикации.

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Как отмечает автор видео, оно было снято 7 февраля этого года.

Между тем, приют Mežavairogi отреагировал на появление в сети данного видео на своей странице в Facebook.

"Сообщаем, что Mežavairogi является одним из приютов, который также собирает трупы животных — сбитых, умерших естественной смертью. Трупы хранятся в специальных контейнерах, в зоне, которая не предусмотрена для посещений. Если посетители приюта, нарушая правила, ступают на запретную территорию, к сожалению, гарантируем, что они увидят неприятную картину. Трупы животных никогда не бывают красивыми. Также сообщаем, что запрещенные действия журналиста передачи Латвийского телевидения "Личное дело" Даниила Смирнова на частной собственности наших соседей, на закрытой территории нашего приюта были противозаконными. Своими действиями он также ставил под угрозу свою жизнь (на закрытых территориях водятся медведи...). Не делает журналисту чести и побег журналистов в чужой лес. Будьте логичными, уважаемые друзья животных. Приют в Латвии не может существовать, не соблюдая законы. В том числе и нормативные акты, которые определяют, в каком порядке проходит утилизация трупов. Сенсации не получится", - сказано в сообщении приюта.

Основатель приюта для животных Ulubele и руководитель сайта Dzīvnieku policija Илзе Джонсоне в разговоре с Mixnews указала, что у приюта есть право усыпить животное по истечению срока содержания в приюте, однако трупы должны храниться в специальном морозильном помещении.

"У нас в Латвии есть разные приюты, но законодательство у всех одно. У приюта есть право усыпить животное через 14 дней. No-kill приютов мало, таких, которые борются за жизнь каждого животного. А как хранить трупы... Это - не мусор. У каждого приюта должна быть морозилка для хранения трупов животных", - отметила Джонсоне.

В Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), между тем, сообщили, что им известно о появлении данного видео. Старший эксперт отдела ПВС по контролю ветеринарных объектов Тойво Лаатс сообщил Mixnews, что приют Mežavairogi имеет право хранить трупы в мусорных баках.

"Мы видели этот сюжет, и ситуация такова, что приют в этих контейнерах хранит тела умерших животных. Такие контейнеры разрешено использовать для хранения трупов животных, они герметичны, их можно закрыть. В этом случае они переполнены, видно, что необходимо больше контейнеров. Однако, на мусорных контейнерах не было соответствующей маркировки, которая предусматривает ликвидацию их содержимого. Хранить в таких контейнерах трупы можно, но нужно позаботиться о том, чтобы к ним не могли подобраться люди или животные, не была загрязнена окружающая среда", - указал Лаатс.

По его словам, в приюте будет проведена проверка, чтобы выяснить, почему трупы хранились в контейнерах ненадлежащим образом.

Mixnews также обратился за комментариями к руководителю приюта Mežavairogi Дануте Приеде.