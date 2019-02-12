﻿ Черная статистика: за год в Латвии убили 79 человек, Mixnews.lv

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В прошлом году в Латвии зарегистрировано более 120 убийств и случаев нанесения тяжких телесных повреждений, в результате которых наступила смерть потерпевшего, свидетельствует информация Госполиции.

В 2018 году в Латвии было зарегистрировано 79 убийств - на 5 больше, чем годом ранее. В эти данные входит также одно заказное убийство и одно покушение на заказное убийство.

Кроме того зарегистрировано 168 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, в 46 из которых наступила смерть потерпевшего.

Как пояснил сегодня на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник Госполиции Инт Кюзис, самые частые причины этих преступлений - бытовые конфликты и ссоры между знакомыми.

Согласно данным Госполиции, 60% потерпевших в течение года пострадали от насилия повторно.

Говоря о временной защите от насилия, Кюзис отметил, что в прошлом году в 788 случаях полиция изолировала насильника от жертвы насилия. В 2017 году было 695 таких случаев. В 2018 году было начато 374 уголовных процесса о нарушении условий изоляции - на 84 больше, чем в 2017 году. На учете в прошлом году состояло 2098 лиц, в отношении которых было принято решение о временной защите от насилия.

Сам Кюзис, правда, считает, что изоляция насильника не решает проблему, так как с насильником должен работать более широкий круг ответственных учреждений.

Фото: Valsts policija