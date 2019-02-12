﻿ Вниманию водителей: блокировано движение на дороге Рига-Бауска-граница Литвы, Mixnews.lv

Вниманию водителей: блокировано движение на дороге Рига-Бауска-граница Литвы (2)

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Происшествия | 12 февраля 2019 года, 22:02

Во вторник, 12 февраля, в Гренцтале на автодороге Рига-Бауска-граница Литвы произошла авария, в связи с этим блокировано движение транспорта, сообщает Госполиция в Twitter.

На шоссе в Гренцтале столкнулись три автомобиля. Движение блокировано в обоих направлениях.

Полиция призывает водителей выбирать объездные пути и ехать через Скайсткалне или Элею.

Фото: скриншот из видео

Комментарии 2
Парадокс23 часа назад
Поскольку это единственная дорога в Европу, то похоже мы вышли из ее состава на некоторое время фактически.
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123 9 часов назад
наверное, кто-то со стороны Литвы ехал по дороге, пересёк границу, а тут - Бац! И дороги нет! Наверное, как всегда, рижская дума виновата,а? Ведь только у риги с дорогами проблемы, везде по стране полный ажур!
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