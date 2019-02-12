﻿ Вниманию водителей: блокировано движение на дороге Рига-Бауска-граница Литвы, Mixnews.lv

Вниманию водителей: блокировано движение на дороге Рига-Бауска-граница Литвы (2)
Происшествия | 12 февраля 2019 года, 22:02
Во вторник, 12 февраля, в Гренцтале на автодороге Рига-Бауска-граница Литвы произошла авария, в связи с этим блокировано движение транспорта, сообщает Госполиция в Twitter.
Uz autoceļa A7 https://t.co/rO30SjHYoR, Bauskas novads, Brunavas pagasts, Grenctāle, trīs automašīnu sadursme. Satiksme bloķēta abos virzienos. Aicinām izvēlēties citus braukšanas ceļus caur Skaistkalni vai Eleju.— Valsts policija (@Valsts_policija) 12 февраля 2019 г.
На шоссе в Гренцтале столкнулись три автомобиля. Движение блокировано в обоих направлениях.
Полиция призывает водителей выбирать объездные пути и ехать через Скайсткалне или Элею.
Фото: скриншот из видео
Поскольку это единственная дорога в Европу, то похоже мы вышли из ее состава на некоторое время фактически.
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наверное, кто-то со стороны Литвы ехал по дороге, пересёк границу, а тут - Бац! И дороги нет! Наверное, как всегда, рижская дума виновата,а? Ведь только у риги с дорогами проблемы, везде по стране полный ажур!
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