﻿ Вниманию водителей: блокировано движение на дороге Рига-Бауска-граница Литвы, Mixnews.lv

Происшествия |

Во вторник, 12 февраля, в Гренцтале на автодороге Рига-Бауска-граница Литвы произошла авария, в связи с этим блокировано движение транспорта, сообщает Госполиция в Twitter.

Uz autoceļa A7 https://t.co/rO30SjHYoR, Bauskas novads, Brunavas pagasts, Grenctāle, trīs automašīnu sadursme. Satiksme bloķēta abos virzienos. Aicinām izvēlēties citus braukšanas ceļus caur Skaistkalni vai Eleju. — Valsts policija (@Valsts_policija) 12 февраля 2019 г.

На шоссе в Гренцтале столкнулись три автомобиля. Движение блокировано в обоих направлениях.

Полиция призывает водителей выбирать объездные пути и ехать через Скайсткалне или Элею.

Фото: скриншот из видео