﻿ Тяжелое ДТП под Бауской: людей зажало в машине, один не выжил, Mixnews.lv

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Во вторник вечером в результате тяжелого ДТП в Баускском крае погиб один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте.

Авария с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля произошла около семи часов вечера на Баускском шоссе.

В легковом автомобиле были зажаты два человека, которых спасатели освободили при помощи гидравлических инструментов. Один из них погиб, а второй был передан медикам.