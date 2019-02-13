﻿ Тяжелое ДТП под Бауской: людей зажало в машине, один не выжил, Mixnews.lv

Тяжелое ДТП под Бауской: людей зажало в машине, один не выжил (1)
Происшествия | 13 февраля 2019 года, 12:47
Во вторник вечером в результате тяжелого ДТП в Баускском крае погиб один человек, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте.
Авария с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля произошла около семи часов вечера на Баускском шоссе.
В легковом автомобиле были зажаты два человека, которых спасатели освободили при помощи гидравлических инструментов. Один из них погиб, а второй был передан медикам.
на Бауском
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