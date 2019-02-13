﻿ Пропала без вести 32-летняя рижанка: женщина выглядит моложе своих лет, Mixnews.lv

Происшествия |

Ночью в воскресенье, 10 февраля, пропала 32-летняя рижанка, жительница Пардаугавы Светлана Горшкова, сообщает организация Bezvests.lv .

Со слов родственников известно, что женщина вышла из дома знакомых в окрестностях улиц Улброкас и Деглава после 2 часов ночи и до сих пор от нее нет никаких вестей. Никто из близких Светлану больше не видел. Мобильного телефона у нее с собой не было, отмечает Bezvests.lv .

ПРИМЕТЫ: 164-165 см, стройная, черные волосы до плеч, каре-зеленые глаза.Выглядит намного моложе своих лет. В день исчезновения женщина была без очков, хотя в повседневной жизни носит очки. При себе у нее была коричневая сумка.

БЫЛА ОДЕТА В: удлиненную коричневую куртку из плащевой ткани с капюшоном, на ногах серо-черные сапоги со шнуровкой спереди и молнией сбоку. Шарфа и шапки на пропавшей не было.

Просим всех, кто видел пропавшую Светлану Горшкову или, возможно, что-то знает о ее месте нахождения, срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в организацию Bezvests.lv по телефону 22 084 084.