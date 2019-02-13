﻿ Полиция: увеличилось число смертей от передозировки наркотиками, Mixnews.lv

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В Латвии в прошлом году от передозировки наркотиков умерло 28 человек, свидетельствуют данные Государственной полиции.

Начальник криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что в 2017 году медицинским образом было доказано 22 случая смерти от передозировки наркотиков. На самом деле таких смертей больше, потому что врачи не всегда могут установить непосредственную причину смерти.

Гришин рассказал, что в странах Балтии большой проблемой стали синтетические наркотики. В Латвии самый растространенный из них - карфентанил (искусственный героин), особо опасный и сильный наркотик, употребление которого часто приводит к летальному исходу.

Глава криминальной полиции напомнил, что в прошлом году полиция обнаружила в Даугавпилсском крае лабораторию по производству карфентанила, а в Саласпилсе - лабораторию по производству амфетамина, в которой действовал профессиональный химик.

Как сообщалось ранее, в прошлом году Государственная полиция из незаконного оборота изъяла наркотики на сумму 4,3 млн евро и обнаружила 50 плантаций марихуаны.

Фото: flickr.com/DonnaG