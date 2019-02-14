﻿ Разыскивается пропавший без вести житель Кадаги, Mixnews.lv

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22 января 62-летний житель Кадаги Янис Семканс (1957 года рождения) пропал без вести. Возможно, мужчина пропал в Риге, сообщает добровольческая организация Bezvests.lv .

В день пропажи Янис рано утром, в 5:30, вышел на работу из своего дома в Кадаге Адажского края. Известно, что мужчина сел в автобус Кадага-Рига, чтобы доехать до своего места работы - депо "Засулаукс".

Как отмечает Bezvests.lv, мужчина так и не вернулась домой и его месте нахождения ничего неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 175 см, полного телосложения, седой, носит усы.

При себе у мужчины была сумка через плечо с личными вещами.

Организация просит всех, кто видел пропавшего или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщать в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.