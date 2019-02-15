﻿ В Риге несовершеннолетних задержали за ограбление школьника, Mixnews.lv

Происшествия |

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции, 3 декабря прошлого года на ул. Весетас к школьнику подошли незнакомцы: один из группы нанес своей жертве удар в лицо, после чего у пострадавшего забрали 20 евро.

Расследование нападения занимались сотрудники участка полиции "Браса". В январе были выявлены двое из нападавших, а 13 февраля задержали и организатора.

В полиции отметили, что все подозреваемые уже достигли возраста, когда они могут нести уголовную ответственность. Также известно, что ранее они попадали в поле зрения органов правопорядка за бродяжничество и имущественные преступления.

В настоящее время организатор преступления помещен в центр социальной коррекции, а к его приятелям применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Фото: Flickr/Rīgas Dome