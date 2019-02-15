﻿ Экс-главу Rīgas satiksme выпустили из тюрьмы под залог в 200 тысяч, Mixnews.lv

Экс-главу Rīgas satiksme выпустили из тюрьмы под залог в 200 тысяч (16)

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Происшествия | 15 февраля 2019 года, 14:43

Бывшего председателя правления Rīgas satiksme (RS) Леона Бемхенса выпустили из Олайнской тюрьмы. Как сообщалось, ранее суд Видземского предместья Риги получил подтверждение внесения залога в размере 200 тысяч евро за освобождение из-под ареста подозреваемого по делу о закупках муниципального транспортного предприятия RS.

Начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками RS. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Суд санкционировал арест пяти из шести задержанных KNAB по уголовному процессу о закупках RS.

По этому делу были арестованы предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития РС Игорь Волкинштейн, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Владислав Козак и бывший деловой партнер Кокиной Эдгар Тетеровскис.

Крячек был освобожден из-под стражи в декабре, за Тетеровскиса залог в размере 70 тыс. евро внесла его семья.

Фото: скриншот Leta

Комментарии 16
Алекс2 часа назад
Вышедшие под залог фигуранты
Первый.Тетеровскис-под залог 70тыс.евро.
Второй.Волкинштейн-100 тыс.евро
Третий.Бемхен-200.тыс евро
Субординация соблюдена даже в сумме залога.
Америкс и Ушаков бы вышли под залог-миллион?
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нина2 часа назад
странно, тот же Бекхемс занимался покупками трамваев и другого транспорта при Бирксе и Аргалисе,почему кнаб заинтересовался покупками Бекхемса только с 2013 года,в период ,когда мэром был Ушаков,явно прослеживается заказной характер этого "расследования " !!
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Трава2 часа назад
Воруют, ничего не боятся, ибо откупятся. Противно (
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