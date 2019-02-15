﻿ Экс-главу Rīgas satiksme выпустили из тюрьмы под залог в 200 тысяч, Mixnews.lv

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Бывшего председателя правления Rīgas satiksme (RS) Леона Бемхенса выпустили из Олайнской тюрьмы. Как сообщалось, ранее суд Видземского предместья Риги получил подтверждение внесения залога в размере 200 тысяч евро за освобождение из-под ареста подозреваемого по делу о закупках муниципального транспортного предприятия RS.

Bemhens atbrīvots pēc 200 000 eiro drošības naudas iemaksāšanas: https://t.co/Gz3sfbH6hM — Diena (@DienaLv) 15 февраля 2019 г.

Начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками RS. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Суд санкционировал арест пяти из шести задержанных KNAB по уголовному процессу о закупках RS.

По этому делу были арестованы предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития РС Игорь Волкинштейн, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Владислав Козак и бывший деловой партнер Кокиной Эдгар Тетеровскис.

Крячек был освобожден из-под стражи в декабре, за Тетеровскиса залог в размере 70 тыс. евро внесла его семья.

Фото: скриншот Leta