﻿ Оголенные провода и антисанитария: в Чиекуркалнсе у семьи забрали детей, Mixnews.lv

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Вечером 9 февраля Рижская муниципальная полиция (РМП) получила информацию о конфликте соседей в рижском районе Чиекуркалнс.

Правоохранительные органы, явившись на место вызова, увидели, что приехали и коллеги из Госполиции. Выяснилось, что в указанной квартире происходит драка в присутствии двух маленьких детей.

Мужчина, находившийся в этой квартире, пояснил, что любимая ему изменяет, а женщина, в свою очередь, заявила, что он начал обзывать ее и накинулся с кулаками. Госполиция приняла от женщины заявление о побоях и дала направление на судебно-медицинскую экспертизу, после чего задержала мужчину.

Дома были еще и маленькие дети. Квартира оказалась не приспособленной для нормального развития ребенка - повсюду царила антисанитария, по полу и стенам тянулись неизолированные провода, один из которых в присутствии полицейских начал искриться, после чего в доме пропало электричество.

Стражи порядка связались с бабушкой детей, поскольку квартира, по их словам, больше напоминала помойку. Пожилая женщина согласилась присмотреть за детьми какое-то время и малышей отвезли к ней.

Материалы дела о нарушении прав детей были переданы в отдел профилактики детской преступности Рижской муниципальной полиции.