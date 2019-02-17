﻿ Под Кекавой три автомобиля слетели в кювет, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье, 17 февраля, в Плаканциемсе три легковых автомобиля съехали в кювет. Фотографии с места происшествия были опубликованы на странице BreakingLV в Twitter.

Кроме того, на снимках видно, что два автомобиля перевернулись.

Как сообщает Госполиция, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 91 ДТП, в 13 из них пострадали 14 человек.

Среди пострадавших были четыре пешехода и велосипедиста.

47 ДТП зарегистрировано в Рижском регионе, 9 - в Курземе, 16 - в Видземе, 8 - в Земгале, 11 - в Латгале.

В субботу были задержаны 15 автоводителей в состоянии алкогольного и один - в состоянии наркотического опьянения.

За сутки за различные нарушения правил дорожного движения полицейские составили 451 протокол об административном нарушении, в том числе 172 - за превышение разрешенной скорости движения.