﻿ Под Кекавой три автомобиля слетели в кювет, Mixnews.lv

Под Кекавой три автомобиля слетели в кювет
В воскресенье, 17 февраля, в Плаканциемсе три легковых автомобиля съехали в кювет. Фотографии с места происшествия были опубликованы на странице BreakingLV в Twitter.
Кроме того, на снимках видно, что два автомобиля перевернулись.
Trīs auto ieslīdējušas grāvi no ceļa #Plakanciems #Ķekava #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 17 февраля 2019 г.
Jurij Bazilevs pic.twitter.com/nHBQ7e5IqR
Как сообщает Госполиция, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 91 ДТП, в 13 из них пострадали 14 человек.
Среди пострадавших были четыре пешехода и велосипедиста.
47 ДТП зарегистрировано в Рижском регионе, 9 - в Курземе, 16 - в Видземе, 8 - в Земгале, 11 - в Латгале.
В субботу были задержаны 15 автоводителей в состоянии алкогольного и один - в состоянии наркотического опьянения.
За сутки за различные нарушения правил дорожного движения полицейские составили 451 протокол об административном нарушении, в том числе 172 - за превышение разрешенной скорости движения.