﻿ На озере Югла утонул рыбак, Mixnews.lv

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На озере Югла утонул рыбак (1)

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Происшествия | 17 февраля 2019 года, 19:58

В воскресенье, 17 февраля, в Риге на озере Югла во время подледного лова утонул рыбак.

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, сегодня поступила информация о том, что на озере Югла виден рыбацкий ящик, а владелец, возможно, провалился под лед.

Сотрудники ГПСС вместе с полицией осмотрели возможное место происшествия и в приблизительно 300 метрах от берега нашли утонувшего человека.

ГПСС призывает жителей к ответственности за свои здоровье и жизнь и не заходить на лед.

Фото: twitter.com/ugunsdzeseji

Комментарии 1
Patriot29 минут назад
Vai tiesàm sim maksķerniekam tik loti vajadzèja sìs zivis?
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