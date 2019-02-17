﻿ На озере Югла утонул рыбак, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье, 17 февраля, в Риге на озере Югла во время подледного лова утонул рыбак.

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, сегодня поступила информация о том, что на озере Югла виден рыбацкий ящик, а владелец, возможно, провалился под лед.

Šodien saņēmām zvanu par to, ka Rīgā uz ezera ir redzama makšķerēšanas kaste un, iespējams, ielūzis cilvēks. Ugunsdzēsēji glābēji kopā ar pašvaldības policijas glābējiem apsekoja ielūšanas vietu un atrada noslīkušo cilvēku.



VUGD aicina iedzīvotājus neriskēt un nekāpt uz ledus! pic.twitter.com/4xPd5Va8jV — VUGD (@ugunsdzeseji) 17 февраля 2019 г.

Сотрудники ГПСС вместе с полицией осмотрели возможное место происшествия и в приблизительно 300 метрах от берега нашли утонувшего человека.

ГПСС призывает жителей к ответственности за свои здоровье и жизнь и не заходить на лед.

Фото: twitter.com/ugunsdzeseji