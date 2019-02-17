﻿ TV3: дело экс-главы KNAB связано с попыткой польской фирмы получить лицензию, Mixnews.lv

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Уголовное дело, в рамках которого был задержан бывший начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Нормунд Вилнитис, связано с попыткой одной польской фирмы получить лицензию платежного учреждения в Латвии, сообщает телеканал TV3.

По делу подозреваемой признана также адвокат Иева Раминя, о возможном задержании которой сообщало Латвийское телевидение, и еще один бывший работник KNAB Андрей Василевичс.

Как отмечают журналисты, Вилнитис, Раминя и Василевичс подозреваются в присвоении взятки. Следователи считают, что находящаяся в Польше компания заплатила фирме Вилнитиса 135 000 евро, чтобы она помогла ей оформить лицензию платежного учреждения, что позволило бы компании предоставлять услуги во всем Евросоюзе. Таким предприятиям нужно проходить строгую процедуру под надзором Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Однако польская компания так и не получила лицензию, потому что FKTK ей отказала. В свою очередь предприятие Вилнитиса потратило деньги, следовательно это дело может закончиться потерей лицензии детектива для экс-главы KNAB. Однако, в деле есть много неясностей, например, полиция не выяснила, для кого именно из FKTK предназначалась взятка.

Как сообщает TV3, польская компания GPN Data Europe, в интересах которой была совершена неясная сделка, приобрела в Латвии фирму GPN Data Latvia. В этой компании работал бывший сотрудник KNAB Василевичс, который обратился за помощью к фирме Вилнитиса в интересах предприятия, которое он представлял.

В конце 2016 года на счет фирмы Вилнитиса были перечислены упомянутые 135 000 евро. Как считает полиция, деньги были уплачены для того, чтобы Вилнитис подкупил должностных лиц FKTK, но вовлеченные в это дело люди это отрицают. Между тем сам Василевичс рассказал журналистам, что он заплатил фирме Вилнитиса за юридическую помощь.

Вилнитис к оформлению лицензии привлек адвоката Раминю. В ее бюро много лет назад проходил практику нынешний председатель совета FKTK Петерс Путниньш. FKTK подтвердила, что Раминя приходила на переговоры и лицензии желательно оформлять в присутствии адвокатов. Переговоры длились несколько месяцев однако завершились не так, как этого хотела фирма.

Когда Вилнитис потратил полученные 135 000 евро, а польское предприятие так и не получило лицензию, руководство компании в Польше выразило недоверие члену правления фирмы Владимиру Реми, а также подало против его иск в суд, между тем Реми обвинял всех остальных. Скорее всего именно после заявления Реми Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями в прошлом году начало уголовный процесс о подготовке к взятке, присвоении взятки и отмывании денег, отмечают журналисты.

Раминя попросила Совет присяжных адвокатов остановить ее деятельность в адвокатуре, что совет и сделал. Телеканал выяснил, что инициатором уголовного процесса был заместитель начальника управления полиции Виталий Половинский.

Напомним, экс-глава KNAB был задержан 4 февраля и отпущен через двое суток.

Вилнитис стал начальником KNAB в 2009 году и был освобожден Сеймом от этой должности в 2011 году. Тогда специальная комиссия под руководством генерального прокурора Эрика Калнмейерса в течение трех месяцев оценивала соответствие Вилнитиса занимаемой должности и пришла к выводу, что должности он не соответствует, так как допустил ряд нарушений.

Согласно данным Firmas.lv, в настоящее время Вилнитису принадлежат компании Information agency и NV & Co. Information agency имеет лицензию детективного агентства, а сам Вилнитис является сертифицированным детективом.