﻿ В Юрмале произошла авария: затруднен выезд на Вентспилсское шоссе, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье, 17 февраля, вечером в Юрмале, в стороне Слоки, недалеко от автодороги Рига-Вентспилс произошла авария, из-за которой затруднен выезд из Слоки на большое шоссе, сообщили в Госполиции.

На улице, по которой из Слоки можно выехать на Вентспилсское шоссе, столкнулись два автомобиля. ДТП произошло рядом с магазином стройматериалов Kurši.

Движение на месте аварии полностью перекрыто. Организован объездной путь через автостоянку около магазина Kurši, уточняет полиция.

Фото: pixabay.com