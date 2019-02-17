﻿ В Юрмале произошла авария: затруднен выезд на Вентспилсское шоссе, Mixnews.lv

В Юрмале произошла авария: затруднен выезд на Вентспилсское шоссе
Происшествия | 17 февраля 2019 года, 20:21
В воскресенье, 17 февраля, вечером в Юрмале, в стороне Слоки, недалеко от автодороги Рига-Вентспилс произошла авария, из-за которой затруднен выезд из Слоки на большое шоссе, сообщили в Госполиции.
На улице, по которой из Слоки можно выехать на Вентспилсское шоссе, столкнулись два автомобиля. ДТП произошло рядом с магазином стройматериалов Kurši.
Движение на месте аварии полностью перекрыто. Организован объездной путь через автостоянку около магазина Kurši, уточняет полиция.
Фото: pixabay.com