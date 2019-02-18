﻿ На Мангальсале замечены дельфины, Mixnews.lv

Происшествия |

В субботу утром на Мангальсале были замечены дельфины, свидетельствует информация портала Dabasdati.lv. По словам очевидцев, дельфины плыли вдоль мола, периодически выпрыгивая из воды, пишет la.lv.

Это уже второй раз, когда вблизи Латвии замечены дельфины - в январе дельфина видели в Лиепае.

"Дельфин достаточно большой – около двух метров в длину. Плавает, балуется, пускает пузыри и пока никуда уходить не собирается. Это природа, тут все возможно. Пока неясно, что он будет делать дальше. Если решит остаться – будем думать, что с ним делать", - сообщила тогда пресс-секретарь Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.

В Балтийском море могут попадаться дельфины 16 пород, но они достаточно редко доплывают до Латвии. Чаще всего их видят на побережье Польши.

Фото: Dabasdati.lv/Ieva Mārdega