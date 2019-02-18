﻿ На Мангальсале замечены дельфины, Mixnews.lv

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На Мангальсале замечены дельфины (7)

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Происшествия | 18 февраля 2019 года, 11:48

В субботу утром на Мангальсале были замечены дельфины, свидетельствует информация портала Dabasdati.lv. По словам очевидцев, дельфины плыли вдоль мола, периодически выпрыгивая из воды, пишет la.lv.

Это уже второй раз, когда вблизи Латвии замечены дельфины - в январе дельфина видели в Лиепае.

"Дельфин достаточно большой – около двух метров в длину. Плавает, балуется, пускает пузыри и пока никуда уходить не собирается. Это природа, тут все возможно. Пока неясно, что он будет делать дальше. Если решит остаться – будем думать, что с ним делать", - сообщила тогда пресс-секретарь Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.

В Балтийском море могут попадаться дельфины 16 пород, но они достаточно редко доплывают до Латвии. Чаще всего их видят на побережье Польши.

Фото: Dabasdati.lv/Ieva Mārdega

Комментарии 7
Нептун4 часа назад
У ЯЗЫКОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ЛОДКИ ЕСТЬ? нЕМДЛЕННО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ АПЛЕЦИБЫ И ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ МАНГАЛЬСАЛЬСКОГО ЯЗЫКА)))
3
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А в Салдусе в реке уже черепах ловят2 часа назад
Гансы а ведь вам пи*дец...Создатель устал терпеть и смотреть на ваши мерзости в отношении Русских!
2
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Hmmm 2 часа назад
Как бы его в Юрмалу заманить-приманить, может шпроты в море?
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