﻿ В Латвии предотвратили похищение государственного должностного лица, Mixnews.lv

Происшествия |

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили похищение государственного должностного лица, сообщила представитель Государственной полиции Илзе Юревица.

В операции участвовали антитеррористический отряд "Омега" и сотрудники отдела по расследованию убийств и розыску лиц управления уголовного розыска Госполиции.

Более подробную информацию полиция предоставит на пресс-конференции, которая состоится во вторник, 19 февраля, в центральном здании Госполиции в Чиекуркалнсе в 11 часов.

Фото: Flickr/Valsts policija