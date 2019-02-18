﻿ В Латвии предотвратили похищение государственного должностного лица, Mixnews.lv

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В Латвии предотвратили похищение государственного должностного лица (29)

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Происшествия | 18 февраля 2019 года, 14:36

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили похищение государственного должностного лица, сообщила представитель Государственной полиции Илзе Юревица.

В операции участвовали антитеррористический отряд "Омега" и сотрудники отдела по расследованию убийств и розыску лиц управления уголовного розыска Госполиции.

Более подробную информацию полиция предоставит на пресс-конференции, которая состоится во вторник, 19 февраля, в центральном здании Госполиции в Чиекуркалнсе в 11 часов.

Фото: Flickr/Valsts policija

Комментарии 29
Sedna1 час назад
Госпидя, да кому оно нужно, это ваше латышское должностное лицо? Это вы на латышской ветке вывешивайте такую хрень, те вам поверят. Помнится, информацию о попытке убийства так называемой Юты Стрике тоже все латышские СМИ вещали. Эту Аньку Потапову даже "прятали " - как Скрипалей. И что в итоге? Анька "вернулась" через пару денечков, отряхнулась и снова стала ждать очередного начальника в Кнабе. Или тиутльные правители в очереджной раз решили привлечь внимание Гейропы с Пиндостаном? А то агрессивные русские их не захватывают и вообще с презрением отвернулись от Прибалтики вообще, чтобы не мараться. Обидно.
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РТР-242 часа назад
Реньку хотели похитить и в шестером изнасиловать!!!!
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Евлампий 2 часа назад
Да, тут - всё ясно, это Путин хотел похитить Кайминьша!!! Нет, ну нет у них там в России ТАКИХ клоунов - вот Путин и пошёл на это преступление!!! Хорошо хоть наши спецслужбы оказались на высоте!!!
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