﻿ Продолжаются поиски 42-летней жительницы Вецумниеки, Mixnews.lv

Происшествия |

В воскресенье, 17 февраля группа добровольцев организации Bezvests.lv в составе 30 человек участвовала в совместных с Госполицей и Земессадзе поисках пропавшей в декабре 2018 года 42-летней Елены Риекстини.

Женщина пропала при неясных обстоятельствах, по дороге из своего дома в Вецумниеки в Ригу, куда так и не доехала. Позднее на дороге была найдена ее машина. Следов самой Елены в декабре обнаружено не было, никаких сведений она о себе до сих пор не подавала, мобильный телефон отключен.

Поиски пропавшей продолжаются с утра воскресенья, кинологи Bezvests.lv с собаками, обученными поиску людей по методу HRD, приехали за час до прибытия остальной группы и стартовали в 10 часов, позднее часть участков вдоль железнодорожного полотна и леса по просьбе полиции обследовали земессарги.

"Подозрительные места обследовались особенно тщательно, хотя поиски усложнял довольно глубокий снег - толщина покрова местами доходила до 40 см. Но, несмотря на все старания добровольцев, женщину на пока найти не удалось. Придется провести поиски повторно, когда снег растает", - рассказал руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский.

Фоторепортаж с поисковой операции доступен ЗДЕСЬ