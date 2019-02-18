﻿ В Зиепниеккалнсе пьяный мужчина залез в чужой автомобиль, Mixnews.lv

Происшествия |

В ночь на субботу, 16 февраля, в 1.40 Госполиция получила вызов на улицу Ливциема, в Риге, где пьяный мужчина залез в чужой автомобиль, сообщили в полиции.

Как рассказал стражам порядка очевидец происшествия, незнакомец залез в автомобиль Volkswagen Polo, который принадлежал приятелю очевидца. По этой причине он и решил вызвать стражей порядка.

На место происшествия прибыли сотрудники Рижского Земгальского участка полиции. Предоставленная очевидцем информация подтвердилась - у автомобиля была взломана дверь и в ней находился 33-летний мужчина в состоянии очевидного алкогольного опьянения. Как отмечает полиция, из-за сильного опьянения мужчина не мог пояснить, почему он залез в транспортное средства. От медицинской экспертизы алкогольного опьянения он отказался.

Стражи порядка проверили салон автомобиля и никаких повреждений обнаружено не было.

В связи со случившимся был начат уголовный процесс о попытке автомобильной кражи, однако в ходе следствия, скорее всего, процесс будет переквалифицирован по статье о намеренной порче чужого имущества. Поскольку нарушитель отказался от медицинской экспертизы, ему за это был составлен протокол.

Мужчина ранее попадал в поле зрения полиции за небольшие кражи. К нему применена мера пресечения - полицейский надзор.

Фото: pixabay.com