﻿ За убийство бездомного задержаны два жителя Баускского края, Mixnews.lv

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Полицейские задержали двух ранее судимых молодых людей, которые подозреваются в убийстве бездомного, а также в избиении нескольких других мужчин, сообщила старший специалист Управления Госполиции Земгальского региона Иева Сиетниеце.

Как указали в Госполиции, преступления были совершены в прошлом году, к задержанным молодым мужчинам применена мера пресечения - заключение под стражу. Оба задержанных являются жителями Баускского края.

Сиетниеце пояснила, что двое молодых людей 1992 и 1996 г.р. в июне 2018 года в Ислицской волости Баускского края избили двух мужчин 1952 и 1961 г.р.. Один из пострадавших получил очень сильные телесные повреждения, у другого констатированы травмы средней тяжести.

В свою очередь, в сентябре 2018 года на берегу реки был найден труп бездомного мужчины 1962 г.р.. У погибшего были обнаружены ранения головы. Полиция выяснила, что смерть мужчины наступила в конце августа. В результате был сделан вывод, что убийство совершили двое упомянутых молодых мужчин - они били его ногами, руками и топором.

И избиения, и убийство были совершены после несущественных словесных конфликтов.

Как отмечает полиция, оба уголовных процесса теперь объединены в один. Более подробная информация о случившемся не разглашается.

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