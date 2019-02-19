﻿ Полиция и спецназ предотвратили похищение судебного исполнителя, Mixnews.lv

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Полиция и спецназ предотвратили похищение судебного исполнителя (19)

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Происшествия | 19 февраля 2019 года, 11:19

Сотрудники полиции и спецподразделения Omega предотвратили похищение судебного исполнителя, сообщил на пресс-конференции Госполиции начальник отдела расследования убийств и розыска Роман Яшин.

Как указал Яшин, была установлена личность судебного исполнителя, а также сотрудники правоохранительных органов выяснили, где он должен был содержаться.

По его словам, полиция получила информацию о том, что готовится похищение с целью завладеть денежными средствами должностного лица и в последствии его убить.

Как указал начальник отдела полиции, преступники собирались потребовать у судебного исполнителя 350 000 евро. В ходе следствия была установлено, что предполагаемые организаторы владели информацией о местах жительства и работы судебного исполнителя.

Во время планировки преступления было совершено задержание подозреваемого, чтобы были сохранены вещественные доказательства, отметил Яшин.

Задержанный организатор преступления ранее попадал в поле зрения полиции, однако судим он не был.

Яшин отметил, что до этого последний случай похищения в Латвии произошел в 2016 году.

Фото: flickr.com

Комментарии 19
Адельфина1 час назад
Ребята, зачем? ))))

Я скажу так - если будет тонуть судебный исполнитель и честный вор, руку подам второму.
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ss1 час назад
Где фамилия жертвы? откуда у неё такие бабки? где фамилии подозреваемых. эмитация деятельности.
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Ангел1 час назад
они ГРЕБУТ ДЕНЬГИ ЛОПАТАМИ и не делятся и их ЕЩЁ защищают? Пенсионеры, инвалиды живут на 130-200 евро, а эти .....совсем не жалко....а кто следующий ?
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