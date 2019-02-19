﻿ Полиция и спецназ предотвратили похищение судебного исполнителя, Mixnews.lv

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Сотрудники полиции и спецподразделения Omega предотвратили похищение судебного исполнителя, сообщил на пресс-конференции Госполиции начальник отдела расследования убийств и розыска Роман Яшин.

Как указал Яшин, была установлена личность судебного исполнителя, а также сотрудники правоохранительных органов выяснили, где он должен был содержаться.

По его словам, полиция получила информацию о том, что готовится похищение с целью завладеть денежными средствами должностного лица и в последствии его убить.

Как указал начальник отдела полиции, преступники собирались потребовать у судебного исполнителя 350 000 евро. В ходе следствия была установлено, что предполагаемые организаторы владели информацией о местах жительства и работы судебного исполнителя.

Во время планировки преступления было совершено задержание подозреваемого, чтобы были сохранены вещественные доказательства, отметил Яшин.

Задержанный организатор преступления ранее попадал в поле зрения полиции, однако судим он не был.

Яшин отметил, что до этого последний случай похищения в Латвии произошел в 2016 году.

Фото: flickr.com