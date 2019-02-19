﻿ Назначена дополнительная экспертиза по делу о Золитудской трагедии, Mixnews.lv

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Пардаугавский суд Риги назначил сегодня требуемую адвокатами по уголовному делу о золитудской трагедии дополнительную экспертизу раздела проекта о строительной конструкции. Экспертиза продлится несколько недель.

Суд поручил экспертизу Каспару Куртишсу и Гатису Вилксу, которые и ранее выполняли экспертизы по делу о золитудской трагедии.

Рассмотрение дела отложено до 12 марта из-за экспертизы, а также из-за того, что в суд по причине болезни не явилась обвиняемая Марика Трейя.

Представитель группы прокуроров-обвинителей Агрис Скрадайлис заявил журналистам, что у прокуроров возражений против решения суда нет.

По его словам, подобные экспертизы делаются обычно в течение месяца, и Скрадайлис выразил надежду, что этот срок нарушен не будет. После получения результатов экспертизы суд сможет закончить судебное расследование и перейти к прениям.

Ходатайство об экспертизе, чтобы проверить соответствие толщины слоя бетона требованиям нормативных актов, подали адвокаты обвиняемого, руководителя строительных работ предприятия Re&Re Станислава Кумпиньша Юрис Дзелме и Райвис Гринбергс. Они мотивировали свою просьбу тем, что из имеющегося в деле заключения экспертов непонятно, насколько толстым должно было быть бетонное покрытие над обрушившейся частью здания. В заключении говорится об идеальной толщине 7,4 см, фактическая толщина составляла 9,3 см.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибло 54 человека. По мнению строительных экспертов, трагедия произошла из-за неправильно рассчитанной нагрузки конструкций крыши.

Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш.

Обвинения в невыполнении обязанностей государственного должностного лица предъявлены бывшему заместителю начальника Рижской городской строительной инспекции Янису Балодису, эксперту отдела строительного надзора Марике Трейе и заместителю начальника строительной инспекции Айе Мельниковой. Сергетсу, Гулбису, Драудиньшу, Калинке и Кумпиньшу предъявлены также обвинения в убийстве по неосторожности. К ответственности привлечена также сотрудница Maxima Latvija Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.