﻿ СМИ: в Марселе мужчина с ножом напал на прохожих, Mixnews.lv

Происшествия |

Неизвестный мужчина с холодным оружием напал на людей в Марселе и ранил несколько человек, сообщает газета Parisien.

Отмечается, что сначала мужчина с ножом в руках атаковал несколько человек на одной из главных улиц Марселя – Канебьер. Инцидент произошел около комиссариата полиции.

Marseille knife attacker shot dead by French police https://t.co/goGImMVgmW — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) 19 февраля 2019 г.

Когда на место прибыли полицейские, подозреваемый попытался достать огнестрельное оружие, но его атаковали силы правопорядка.

По информации телеканала BFMTV, который ссылается на источник в полиции, ранения получили два человека. Их жизни ничего не угрожает. Нападавший, который был нейтрализован полицией, получил серьезные ранения.

О мотивах нападения на данный момент не сообщается.

Источник: РИА Новости

Фото: Canva.com