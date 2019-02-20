﻿ Пенсионерка требовала 4 000 евро за испорченную коноплю, ей предлагают 27 евро, Mixnews.lv

Происшествия |

Пожилая женщина, урожай конопли которой в прошлом году срезали полицейские (позже оказалось, что растение не содержало наркотических веществ), потребовала возместить ей ущерб в размере в размере 4 089 евро. Однако в прокуратуре ее иск отклонили, предложив лишь 27 евро, пишет Delfi.lv со ссылкой на Latvijas Avīze.

Обе стороны использовали при подсчете ущерба свои обоснования.

Как отмечает LA, 72-летняя женщина посчитала, что ей должны возместить в качестве морального ущерба 3 000 евро, т. к. после визита полиции у нее начались проблемы со здоровьем, а также 1 089 евро за неполученные семена конопли. Пенсионерка посчитала, что с одного куста можно получить 30 граммов семян, что в общей сложности составило бы 10,89 кг. Один кг семян конопли стоит 3 евро, т. е. в общей сумме получается 32, 67 евро. Из этих семя она могла бы приготовить масло, за которое могла бы выручить 1 089 евро.

У прокурора в этой связи были свои расчеты: по ее данным, один кг сырых семян конопли стоит около 2 евро. Прокурор обозначил окончательную цену за кг в размере 2,5 евро — средняя цена между рыночной и озвученной пенсионеркой. В итоге, сумма возможной компенсации составила 27, 23 евро.

Прокурор обосновала это решение тем, что полицейские не нарушали уголовно-процессуальный закон и другие нормативные акты, но с учетом факта, что изъятие конопли было необоснованным, пенсионерке выплатят компенсацию за неполученные семена. За масло, которое пенсионерка не сделала из изъятых семян, возмещение ущерба не предусмотрено законом.

В прокуратуре отметили, что обыск проводился на законных основаниях и служил легитимным целям во благо общества.

Прокурор заявила, что, судя по предоставленным документам, пенсионерке не причинила большой ущерб, не доказано, что обыск привел к проблемам с ее здоровьем. Кроме того полиция и лично, и публично извинилась перед женщиной.

Фото: Flickr/adilette