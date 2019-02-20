﻿ Необычное ДТП на Лубанас: угнанный джип оказался на крыше другой машины, Mixnews.lv

Необычное ДТП на Лубанас: угнанный джип оказался на крыше другой машины (12)
Сегодня в Риге, на улице Лубанас, произошло необычное ДТП с участием джипа и легкового автомобиля. Джип оказался на крыше у второй машины, сообщают очевидцы на странице группы Ездуны в Facebook.
Пользователи сети уже высказывают свои версии происшествия.
Как сообщает Госполиция, авария произошла в ходе задержания подозреваемого в угоне автомобиля.
20 февраля сотрудники полиции получили информацию о том, что около 10.00 в Риге был угнан автомобиль BMW X6. Стражи порядка приступили к поискам транспортного средства и обнаружили его в Плявниеки.
Полицейские потребовали водителя BMW остановить автомобиль, однако он их проигнорировал и бросился бежать. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огнестрельное оружие - полицейские сделали два выстрела. Нарушителя это не остановило и он продолжил движение, и позже спровоцировал ДТП на улице Лубанас - BMW задним ходом наехал на находящийся сзади него автомобиль Hyundai.
Полиция отмечает, что в результате агрессивного вождения угонщика BMW никто не пострадал.
Фото: LTV Ziņu Dienests, Jānis Polis, Людмила Гурова
Но КАК могло такое случиться? Представить не могу.
В капоте дырки 2. Стреляли. Задержали, в наручниках.
Как всегда не дают нормальную информацию, хотя есть все источники