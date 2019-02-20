﻿ Необычное ДТП на Лубанас: угнанный джип оказался на крыше другой машины, Mixnews.lv

Происшествия |

Сегодня в Риге, на улице Лубанас, произошло необычное ДТП с участием джипа и легкового автомобиля. Джип оказался на крыше у второй машины, сообщают очевидцы на странице группы Ездуны в Facebook.

Пользователи сети уже высказывают свои версии происшествия.

Как сообщает Госполиция, авария произошла в ходе задержания подозреваемого в угоне автомобиля.

20 февраля сотрудники полиции получили информацию о том, что около 10.00 в Риге был угнан автомобиль BMW X6. Стражи порядка приступили к поискам транспортного средства и обнаружили его в Плявниеки.

Полицейские потребовали водителя BMW остановить автомобиль, однако он их проигнорировал и бросился бежать. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огнестрельное оружие - полицейские сделали два выстрела. Нарушителя это не остановило и он продолжил движение, и позже спровоцировал ДТП на улице Лубанас - BMW задним ходом наехал на находящийся сзади него автомобиль Hyundai.

Полиция отмечает, что в результате агрессивного вождения угонщика BMW никто не пострадал.

Фото: LTV Ziņu Dienests, Jānis Polis, Людмила Гурова