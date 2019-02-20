﻿ Необычное ДТП на Лубанас: угнанный джип оказался на крыше другой машины, Mixnews.lv

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Необычное ДТП на Лубанас: угнанный джип оказался на крыше другой машины (12)

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Происшествия | 20 февраля 2019 года, 12:50

Сегодня в Риге, на улице Лубанас, произошло необычное ДТП с участием джипа и легкового автомобиля. Джип оказался на крыше у второй машины, сообщают очевидцы на странице группы Ездуны в Facebook.

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Пользователи сети уже высказывают свои версии происшествия.

Как сообщает Госполиция, авария произошла в ходе задержания подозреваемого в угоне автомобиля.

20 февраля сотрудники полиции получили информацию о том, что около 10.00 в Риге был угнан автомобиль BMW X6. Стражи порядка приступили к поискам транспортного средства и обнаружили его в Плявниеки.

Полицейские потребовали водителя BMW остановить автомобиль, однако он их проигнорировал и бросился бежать. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огнестрельное оружие - полицейские сделали два выстрела. Нарушителя это не остановило и он продолжил движение, и позже спровоцировал ДТП на улице Лубанас - BMW задним ходом наехал на находящийся сзади него автомобиль Hyundai.

Полиция отмечает, что в результате агрессивного вождения угонщика BMW никто не пострадал.

Фото: LTV Ziņu Dienests, Jānis Polis, Людмила Гурова

Комментарии 12
Адельфина2 часа назад
Вот это камасутра! ))))

Но КАК могло такое случиться? Представить не могу.
3
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вы вообще не шарите2 часа назад
Машина в угоне, заблокировали. Пытался удрать, включил задний ход. Заехал на Хундай.
В капоте дырки 2. Стреляли. Задержали, в наручниках.

Как всегда не дают нормальную информацию, хотя есть все источники
2
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Угадаю3 часа назад
Коробка-автомат, за рулем женщина?
9
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