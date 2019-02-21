﻿ "Sporta speciālisti": арестованные в США мошенники из Кулдиги тренировали детей, Mixnews.lv

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Два известных спортсмена-силача из Латвии, Мартиньш Апшкалнс и Игорь Пирин, которые были недавно арестованы за крупное мошенничество в США, тренировали в Кулдиге молодежь. Некоторые свои награды завоевали именно в тот период, когда уже вовсю строили преступные схемы. Об этом пишет сегодня Jauns.lv.

Как пишет газета „Kurzemnieks”, Апшкалнс и Пирин - бывшие известные спортсмены в пауэрлифтинге. В 2011 году они даже получили титулы лауреатов спорта в Кулдигском крае. В Курземских газетах вышло несколько статей об их успехах и достижения: „Сильные мужчины и предприимчивая молодежь”, “Поддержка спорта в Кулдигском самоуправлении-2012» , и другие. Оба спортсмена завоевывали награды одну за другой и тренировали молодежь.

Несколько лет назад оба чемпиона исчезли из спорта, по мнению окружающих, вступив на скользкую тропу преступности. Апшкалнс, например, в 2013 году был арестован в Великобритании, где потом отсидел 4 года за мошенничество с кредитными карточками и отмывание денег. Затем его выдали Латвии для дальнейшего судебного преследования, он обвинялся по 13 эпизодам, в которых фигурировали 210 тысяч фунтов стерлингов, как раз с 2010 по 2012 год, когда он еще блистал на спортивной арене. Так, в 2011 году на Чемпионате Европы по пауэрлифтингу, выжав 235 кг, завоевал серебряную медаль в своей категории. В свою очередь, Пирин на домашней страничке Латвийской спортивной федерации по-прежнему упомянут как “sporta speciālists” с соответствующим сертификатом.

Как сообщал ранее Rus.LSM.lv, на скамье подсудимых Манхэттенского суда (Нью-Йорк) оказалось сразу несколько человек по подозрению в крупном мошенничестве,. По данным Bloomberg, им инкриминируют также и отмывание теневых капиталов по предварительному сговору. Жертвами банды стали коллекционеры дорогих автомобилей. В Хельсинки, Вильнюсе и Нью-Йорке были задержаны другие обвиняемые. Среди них, возможно, также были латвийцы: Павел Бернс и Янис Бернс, Райтис Григорьевс, Агрис Петровс, Валтерс Волксонс. По версии обвинения, группа создалa сложную схему вымышленных дилеров, построенную на обмане коллекционеров классических автомобилей — покупатели думали, что платят за авто, но средства получала фиктивная компания. Предполагаемое мошенничество осуществлялось по крайней мере с января 2016 года и по декабрь 2018 года.