﻿ В приют попали истощенные собаки: хозяева бросили их умирать, Mixnews.lv

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Во вторник, 19 февраля, в приют Mežavairogi попали два сильно истощенных американских стаффордширских терьера, сообщается на официальной странице приюта в Facebook.

Животные попали в приют из Ропажского края. Как отмечает Mežavairogi, собаки были оставлены без еды и воды на протяжении нескольких недель. Оба терьера зарегистрированы на имя заводчицы, сообщают пользователи в комментариях к публикации.

В ночь с 20 на 21 февраля на странице приюта появилась информация о том, что один из амстафов - мальчик Марко - не смог выжить, несмотря на всю оказанную ему помощь. Когда пес был доставлен в приют, он весил всего лишь 15 килограммов и не мог самостоятельно ходить.

Mežavairogi сообщает, что за жизнь второй собаки сейчас борются работники приюта и ветеринары. Вся информация о случившемся передана полиции для возбуждения уголовного дела.

Между тем общество Animals Helper опубликовало на своей странице ссылки на аккаунты хозяев бедных животных.

На странице общества был также размещен скриншот поста, который опубликовал у себя пользователь Feral Hctiwecaps. По его словам, хозяева собак являются соседями его матери и квартиру они покинули несколько месяцев назад.

В посте указано, что именно он проник в квартиру с собаками и опубликовал душераздирающие снимки с животными.

Как отмечает пользователь, ранее у хозяев амстафов также были кошки, однако, когда в квартиру удалось попасть, в помещении находились только собаки.

"У моей мамы соседи пару месяцев назад уехали. По началу приезжали кошек и собак кормить, потом и это перестали. Сейчас попали к ним, а там уже только собаки. Все меры приняты", - пишет Feral Hctiwecaps.

В свою очередь Mežavairogi указывает, что никаких котов в квартире не было. Собакам же предоставлено все необходимое.

Под публикациями на страницах Mežavairogi и Animals Helper пользователи оставляют гневные комментарии, призывающие привлечь к ответственности хозяев. Также многие желают девочке-бультерьеру скорейшего выздоровления.

Между тем на портале Manabalss.lv начат сбор подписей за поправки в Законе о защите животных, предусматривающие ужесточение требований к владельцам домашних животных.

Напомним, на прошлой неделе видео из приюта Mežavairogi вызвало резонанс в обществе - на ролике были видны контейнеры для отходов, из которых торчат лапы мертвых животных.

Автор видео отметил, что ролик был сделан 7 февраля 2019 года.

После этого Продовольственно-ветеринарная служба приехала в приют с проверкой.

Фото: facebook.com/Mezavairogi