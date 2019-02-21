﻿ В Латвии арестован миллион евро в связи с отмыванием денег в Trasta komercbanka, Mixnews.lv

Происшествия |

В Германии по так называемому делу российской "прачечной" признаны преступно нажитыми более 40 млн евро, в том числе в Латвии арестован 1 млн в связи с отмыванием денег в ликвидируемом Trasta komercbanka, сообщила представитель Государственной полиции Сигита Пилдава.

Правоохранительные органы Германии заявили об успешном завершении расследования дела об отмывании денег, по результатам которого более 40 млн евро и несколько объектов недвижимости признаны преступно нажитыми и изъяты, а в Латвии арестован 1 миллион евро, который также признан полученным преступным путем.

"Так называемое дело о российской "прачечной" - яркий пример эффективности международного сотрудничества при расследовании легализации средств, полученных преступным путем. У преступлений подобного рода нет национальных границ, поэтому успешное и эффективное расследование возможно только в рамках сотрудничества", - сказал начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции Петерис Бауска.

УБЭП в 2015 году начало дело о легализации через Trasta komercbankа полученных преступным путем средств в крупных размерах и в организованной группе. Полученная в ходе следствия информация и доказательства оказались полезными и для правоохранительных органов Германии, которые расследовали деятельность международной группировки по отмыванию денег.

Бауска сообщил, что начатое в 2015 году расследование по уголовному дел об отмывании денег в Trasta komercbanka продолжается, подозреваемыми признаны два тогдашних сотрудника банка. Срок окончания расследования он пока не назвал.

Европейский центральный банк в марте 2016 года аннулировал лицензию Trasta komercbanka, так как банк в течение длительного времени допускал серьезные нарушения. Весной 2017 года банк был признан неплатежеспособным.