﻿ В Олайне 25 школьников избили сверстника и выложили видео в сеть, Mixnews.lv

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Ученики Олайнской школы №2 избили своего сверстника, сняли происходящее на телефон и опубликовали видео в социальных сетях. Об этом пишет "МК Латвия".

Как рассказала мать пострадавшего Даниила, инцидент произошел 25 января.

"Восьми- и девятиклассники из Олайнской средней школы №2 избили нашего сына, ученика девятого класса. В избиении участвовало около 25 человек. Сына держали и били по очереди. Засняли это на телефон и выложили в социальной сети "ВКонтакте". Мы были в школе, в полиции, в социальной службе, ездили на экспертизу. Нам не хочется, чтобы дело спустили на тормозах, по-тихому", - рассказала изданию женщина.

По ее словам, за две недели до инцидента сын пришел домой с синяком под глазом. Сказал, что подрался с одноклассником один на один и с ситуацией разберется сам. Однако 25 января, по словам матери, лицо сына выглядело еще хуже, чем после первой драки: "синяки, шишки, опухший нос".

Женщина обратилась в полицию, а затем знакомая сообщила ей, что в соцсести "ВКонтакте" появился видеоролик, на котором запечатлены побои подростка.

"Нашего сына били и унижали. Причем, девочки, присутствовавшие при этом, раньше приходили к нам домой и общались с моим сыном. Все длилось минут 30", - рассказала женщина.

Как отмечает "МК", на видеоролике видно, как подросток в черной кофте с капюшоном таскает закрывшего руками лицо Даниила за ворот куртки и бьет его кулаками. Время от времени его ногами пинают и другие подростки, другая девочка несколько раз бьет Даниила кулаком в лицо.

В какой-то момент на видео появляется друг Даниила, который робко пытается прекратить избиение. Мимо проезжает взрослый на велосипеде, смотрит в сторону подростков, но продолжает путь.

В конце камера запечатлела беседу между Даниилом, одним из "экзекуторов" и еще двумя девушками. Отчетливо можно разобрать слова пострадавшего "...да, я отвечаю, клянусь... я бы не говорил... я бы давно правду сказал".

По словам директора школы Людмилы Осиповой, а также самого Даниила, конфликт возник после того, как в 8-м классе появилась новая ученица. Ее приняли хорошо, многим парням она понравилась. Тем не менее одна из девочек в классе невзлюбила новенькую и собиралась ее побить. Даниил же якобы отказался привести новенькую вечером в парк и предупредил, что в случае конфликта вмешается и разнимет девушек. В ответ он получил угрозы расправы от "кенгарагских друзей" зачинщицы конфликта.

"Конечно, дети есть дети, и в школе случаются мелкие стычки, но такой крупный конфликт случился впервые", - отметила директор школы.

По ее словам, родители подростков, избивавших Даниила, поставлены в известность. Осипова также связывает произошедшее с отрицательным влиянием рижских школьников на учеников ее школы.

"Да, восьмиклассницы очень активизировались в этом году. С недавнего времени у нас на крыльце стали появляться школьники из Риги. Вели себя вызывающе и дерзко. Одной такой девочке я сделала замечание, что у нас не принято ходить по школе посторонним, в том числе и детям. Но эта приезжая девочка дала понять, что я ей никто. Не хочу обидеть рижан, но именно с появлением этих посторонних детей я связываю произошедшее", - сказала директор.

Как сообщает "МК", на прошлой неделе родители пострадавшего подростка получили от полиции письмо с сообщением о начале административного дела по статье "Умышленное причинение незначительных телесных повреждений, которые вызвали кратковременные, малозначительные последствия, но не повлекли нарушения здоровья или утраты общей трудоспособности". За подобное нарушение, как отмечается, виновных могут наказать денежным штрафом на сумму от 210 до 430 евро. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа поднимается до 430–700 евро.

Напомним, ранее лиепайские СМИ сообщили, что между латышскими и русскоязычными подростками из местных школ участились конфликты на национальной почве - дело дошло до массовых драк. Позднее в полиции по итогам расследования заявили, что конфликты имели частный характер и не связаны с межнациональной рознью.

Фото: Flickr/Brian Du