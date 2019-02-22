﻿ Треть погибших при пожарах — жертвы неосторожного курения, Mixnews.lv

Треть погибших при пожарах — жертвы неосторожного курения (1)
Происшествия | 22 февраля 2019 года, 16:14
Из 22 человек, погибших в этом году в пожарах, восемь стали жертвами пожаров, возникших, скорее всего, из-за неосторожного курения в помещении, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
ГПСС призывает жителей не курить в помещениях и установить в жилье детектор дыма.
Почти все случаи, когда в пожарах пострадали или погибли люди, в прошлом году были связаны с неосторожным обращением с огнем.
В 2018 году в пожарах погиб 81 человек - на два больше, чем в 2017 году.
Фото: Flickr/Jillypetch
Все были курящие и совершенно ТРЕЗВЫЕ ! Полки от алкоголя в магазинах ломятся , молодёжь спивается и никто на этом не акцентирует внимания . А курение это ,,самое актуальное злющее зло,, ! А пойло это веселиги ун гаршиги . Почти всё подобное происходит по пьяни , но этого никто не хочет видеть . Всё в духе времени - повысим налог на табак ! Зазеркалье... Нас имеют как хотят , с промывкой мозга . Чистый мозг (промытый, пустой, повинующийся) - экологичен и отвечает всем санитарным нормам...
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