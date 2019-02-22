﻿ Треть погибших при пожарах — жертвы неосторожного курения, Mixnews.lv

Происшествия |

Из 22 человек, погибших в этом году в пожарах, восемь стали жертвами пожаров, возникших, скорее всего, из-за неосторожного курения в помещении, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

ГПСС призывает жителей не курить в помещениях и установить в жилье детектор дыма.

Почти все случаи, когда в пожарах пострадали или погибли люди, в прошлом году были связаны с неосторожным обращением с огнем.

В 2018 году в пожарах погиб 81 человек - на два больше, чем в 2017 году.

Фото: Flickr/Jillypetch